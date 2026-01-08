МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты FPV-дронов на оптоволокне сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Бойцы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили несколько пикапов и квадроциклов неонацистов.
08-01-2026 07:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки войск «Север» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

В заявлении оборонного ведомства сообщается, что расчеты FPV-дронов ведут активную боевую работу в тыловых районах ВСУ и на подъездах к линии боевого соприкосновения. В этот раз специалисты войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили несколько пикапов и квадроциклов украинских неонацистов в Харьковской области. Таким образом было сорвано проведение ротаций противника.

Благодаря круглосуточному дежурству разведывательных дронов и ударных беспилотников ВС РФ удается уничтожать живую силу и технику противника на этапе подъезда к позициям. За счет ослабления опорных пунктов боевиков штурмовикам группировки войск «Север» удается планомерно расширять буферную зону безопасности.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ операторами FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки «Север» в Сумской области. В ходе разведработы расчетами БПЛА была обнаружена боевая техника и живая сила противника. Оперативная информация была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #спецоперация #Север #квадроциклы #FPV-дроны #Дроноводы #11-й корпус
