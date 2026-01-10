МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы войск РХБЗ группировки «Центр» получили награды в зоне СВО

Награды вручал начальник войск РХБЗ 41-й гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Александр Пироженко.
10-01-2026 05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащим группировки «Центр» вручили государственные и ведомственные награды в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что были награждены бойцы гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты группировки «Центр». Они получили награды за мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач по нанесению огневого поражения украинским формированиям и поддержке мотострелковых подразделений на Красноармейском направлении.

Награды вручал начальник войск РХБЗ 41-й гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Александр Пироженко. Бойцы были награждены медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «За воинскую доблесть» II степени, «Участнику специальной военной операции» и грамотами.

«Я был награжден медалью "За отвагу", "Суворова", "За воинскую доблесть" II степени и "Участнику специальной военной операции". Ставили аэрозольные завесы, помогали пехотным подразделениям продвигаться. Постановка дымовых завес позволяет штурмовым подразделениям с меньшими потерями продвигаться, либо вовсе отвлекая внимание противника, либо прикрывая личный состав», - рассказал заместитель командира взвода младший сержант Иван Штельмах.

В Минобороны России уточнили, что награждение наиболее отличившихся военнослужащих было приурочено ко дню образования 10-го гвардейского полка РХБЗ группировки «Центр». В ходе проведения спецоперации воины-гвардейцы выполняют задачи на ключевых направлениях в зоне ответственности группировки «Центр».

Экипажи боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» наносят площадные огневые удары по скоплениям живой силы, техники и укреплениям украинских неонацистов. Они ежедневно поддерживают наступающие подразделения группировки.

Ранее в Минобороны России показали кадры награждения военнослужащих псковского соединения ВДВ заместителем министра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Все они отличились при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. После награждения Евкуров пообщался с военнослужащими. Генерал армии отметил высокий дух военнослужащих, а также поздравил их с наступившим Новым годом и Рождеством.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РХБЗ #ВС РФ #награждение #Центр #госнаграды #10-й полк радиационной, химической и биологической защиты
