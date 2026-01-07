Евкуров вручил госнаграды десантникам, отличившимся в зоне СВО

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил проявивших мужество, героизм и отвагу военнослужащих псковского соединения ВДВ. Все они отличились при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

«Поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы удостоены их за успешные боевые действия, за мужество, героизм, проявленные в бою. Спасибо за вашу службу», - сказал замглавы военного ведомства.

Юнус-Бек Евкуров вручил бойцам государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, «За отвагу», «За храбрость» II степени, Жукова и «За спасение погибавших».

После награждения Юнус-Бек Евкуров пообщался с военнослужащими. Генерал армии отметил высокий дух военнослужащих, а также поздравил их с наступившим Новым годом и Рождеством.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.