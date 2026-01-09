МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Вологодской области закрыли все алкомаркеты

«Наливайки» преобразуются в кафе: закрыто 75 из 125 точек, 50 пока работают.
Владимир Рубанов 09-01-2026 18:12
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Все 610 алкомаркетов в Вологодской области закрылись или переформатированы. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов.

По его словам, магазины сети «Бристоль» переименованы в «Б-продукты» с изменением ассортимента. Алкоголя там теперь только 20%. Сеть «Красное&Белое» больше не торгует спиртным и приобретает новые вывески.

Филимонов добавил, что все региональные алкомаркеты теперь функционируют в новом формате. Сеть «Северный градус» изменила название на «Каждая покупка в радость» и охватила всю Вологодскую область. За последнюю неделю процесс ребрендинга был успешно завершен в оставшихся десяти магазинах.

Закрыты 218 из 316 вейп-шопов, отчитался губернатор. «Наливайки» преобразуются в кафе: закрыто 75 из 125 точек, 50 остаются. Программа поддержки для смены профиля бизнеса «5:3:3» включает льготные займы до 5 млн рублей под 3% на 3 года. В прошлом году выдано 16 займов на 60,1 млн рублей, сообщил Филимонов.

Розничная продажа алкоголя в Вологодской области с 1 марта 2025 года по будням разрешена с 12:00 до 14:00 мск, в заведениях общепита - без ограничений, в выходные и праздники в магазинах - без ограничений. В новогодние праздники (с 30 декабря 2025 по 8 января 2026) алкоголь можно было покупать с 08:00 до 23:00.

#в стране и мире #Алкоголь #Вологодская область #ограничения #магазины #алкомаркеты #Георгий Филимонов
