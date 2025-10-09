В Вологодской области с 1 марта введут новые ограничения на продажу алкоголя

Власти Вологодской области с 1 марта 2026 года введут новые ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Они будут касаться многоквартирных домов. Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне», - уточнил он в своем Telegram-канале.

Филимонов добавил, что с фасадов многоквартирных домов будут убирать незаконные конструкции, которые не соответствуют правилам благоустройства. Кроме того, он предложил сменить род деятельности в этих условиях, при этом подчеркнул, что власти региона будут оказывать необходимую поддержку.

Отмечается, что в настоящее время из всех 610 работающих в области алкомаркетов 388 уже закрылись или перепрофилировались.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что введенные в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя уже дали результат. По словам главы ведомства, в регионе снизилась смертность.

Напомним, с 1 марта этого года в регионе начал действовать закон, значительно ограничивающий продажу алкоголя. Спиртные напитки приобрести в магазинах в будние дни можно только с полудня до 14.00.