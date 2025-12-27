Украинское правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых в рамках договора о недрах с США. Об этом заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.

Известно, что в их число вошли: алмазы, золото, пьезооптическое сырье, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, палладий и рассеянные элементы. Кроме этого, было принято отдельное решение касаемо галлия, гания, индия, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия

Она также уточнила, что данные о запасах урана и урановых руд остаются закрытыми, вариант снятия секретности уже обсуждается. Существование ограничений в доступе сдерживает инвестиции, что не позволяет оценить имеющиеся запасы.

Помимо препятствия реализации соглашения с США, это также блокировало выполнение меморандума с Евросоюзом в сфере критического сырья от 2021 года, заключила Оринчак.

Напомним, 30 апреля США и Украина заключили соглашение о природных ресурсах. Президент США Дональд Трамп оценил выгоду для Вашингтона от сделки в более 350 миллиардов долларов. Переговоры велись о реализации американской стороной таких природных ресурсов, как алюминий, графит, нефть и природный газ. Со слов американского лидера, теперь США могут «начать копать и делать то, что должны». Соглашение также предполагает создание инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

Первый зампред государственного совета Республики Крым, бывший сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков объяснил в разговоре со «Звездой», что сделка двух государств означает, что США станут хозяевами Украины на долгое время, для американской стороны это соглашение выгодно. По его словам, украинцы «всю жизнь стремились быть рабами», команда президента США же добилась своего.