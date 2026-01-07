Италия отказалась отправлять своих военных на Украину

Италия официально отказалась направлять своих военных на Украину в рамках инициативы «коалиции желающих» по обеспечению безопасности киевского режима. Об этом премьер-министр Джорджа Мелони заявила накануне по итогам встречи украинских союзников в Париже.

«Премьер-министр Мелони вновь обозначила ряд принципиальных позиций правительства Италии по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских войск на земле», - говорится в пресс-релизе на сайте итальянского кабмина.

От участия в многонациональной группировке сил на Украине также отказались власти Хорватии, Румынии и Чехии. Напомним, накануне в столице Франции прошли переговоры коалиции, США и Украины. По итогам встречи стороны приняли декларацию о гарантиях безопасности Киева. Кроме того, Лондон и Париж обязались отправить на Украину своих военных сразу после окончания конфликта. Россия неоднократно отвергала любое присутствие иностранных войск на территории Украины.

От США на встрече в Париже присутствовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Уиткофф сообщил о значительном прогрессе на нескольких из ключевых направлениях переговорного трека. Это касается рамочной программы безопасности и плана будущего восстановления Украины. Кушнер добавил, что почти все вопросы по гарантиям безопасности решения, а значит мир будет достигнут.