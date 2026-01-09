Музыкальный театр Флоренции Teatro del Maggio Musicale временно перенес два выступления с участием российской балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина. В Посольстве РФ в Италии заявили, что отмена представления фактически демонстрирует «погружение в мутные воды русофобии».

В заявлении театра говорится, что эти «международные разногласия создают обстановку, которая может поставить под угрозу успех спектакля». Как пишет газета Nazione, решение последовало после обращения посольства Украины, в котором дипмиссия призывала отменить выступления, поскольку Захарова была депутатом Госдумы V созыва в период, когда парламент принимал решения по Крыму и Донбассу.

«В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского, который через своих "представителей" на Апеннинах последовательно "украинизирует" Италию по шаблонам Петлюры, Шухевича и Бандеры», - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Показы с участием Захаровой и Репина были запланированы на 20 и 21 января. Купившим билеты предлагают осуществить возврат денежных средств.

Это не первая отмена выступлений российских деятелей культуры в Италии. В конце июля минувшего года также был снят с показа концерт с участием российского дирижера Валерия Гергиева и солистов Мариинского театра. Это выступление должно было стать первым в Европе за последние три года.