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Посол РФ в Риме: отмена концерта Гергиева нанесет ущерб самой Италии

Сегодня стало известно об отмене концерта на фестивале в Италии с участием Валерия Гергиева и солистов Мариинского театра, который должен был состояться 27 июля.
Лиза Губина 2025-07-21 15:15:33
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В посольстве России в Риме прокомментировали решение итальянских властей отменить концерт российского дирижера Валерия Гергиева, указав на тенденцию по подчинению культуры Италии требованиям украинских мигрантов. Соответствующее заявление российского посла Алексея Парамонова опубликовало диппредставительство.

«Грустно наблюдать за Италией, правительство которой вопреки своим обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы склоняется к требованиям украинских мигрантов и других групп, а также к их политическому лоббированию», - сказал Парамонов.

Подобное решение Рима нанесет ущерб самой Италии и ее авторитету, те же, кто считает, что оно ударит по России, глубоко ошибаются, добавил высокопоставленный дипломат. Он также выразил надежду, что отмена выступления не говорит о готовности итальянских властей «перейти Рубикон» и отказаться от культурных отношений с Москвой.

Парамонов также указал на наличие в Италии разрушительных сил, которые способствуют распространению негативного образа России в Италии, и наоборот.

Напомним, концерт при участии Валерия Гергиева и солистов Мариинского театра должен был состояться 27 июля на фестивале на юге Италии, однако его отменили без объяснения причин. Это выступление должно было стать первым в Европе за последние три года.

#Россия #в стране и мире #концерт #италия #Валерий Гергиев #посольство РФ в Италии #культурные связи
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