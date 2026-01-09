МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NASA досрочно вернет экипаж Crew-11 на Землю из-за болезни астронавта

На данный момент состояние одного из космонавтов стабильно.
Виктория Бокий 09-01-2026 02:01
© Фото: NASA, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

NASA досрочно вернет экипаж миссии Crew-11 с МКС на Землю. Об этом сообщил директор агентства Джаред Айзекман.

Возвращение экипажа связано с тем, что у одного из астронавтов обнаружили проблемы со здоровьем. Однако на данный момент его состояние стабильно.

«Я принял решение, что в интересах наших астронавтов вернуть Crew-11 до их запланированного возвращения», - заявил Айзекман.

Директора агентства не назвал точную дату возвращения на Землю, но добавил, что астронавты вернутся в ближайшие дни. Также он поделился информацией, что миссия Crew-12 направится к МКС в середине февраля.

Кроме того, диагноз и личность астронавта, у которого проблемы со здоровьем, разглашаться не будут. Об этом заявил глава медицинской службы NASA Джеймс Полк, подчеркнув, что досрочное возвращение космонавтов не является эвакуацией.

Накануне сообщалось, что NASA изучает возможность досрочного завершения миссии Crew-11 и возвращения экипажа из-за медицинских проблем у одного из космонавтов. Тогда же стало известно, что агентство оценивало все возможные варианты, чтобы вернуть астронавта на Землю.

#космос #возвращение #космонавты #мкс #NASA #crew-11
