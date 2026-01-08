МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NASA может досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС из-за болезни космонавта

Пострадавший находится в стабильном состоянии, его личность не раскрывается.
Дарья Ситникова 08-01-2026 11:10
© Фото: NASA Earth, Keystone Press Agency, Global Look Press

NASA изучает возможность досрочного завершения миссии Crew-11 и возвращения экипажа с Международной космической станции из-за медицинских проблем у одного из космонавтов. Об этом сообщил портал Spaceflight Now, ссылаясь на NASA.

«Мы активно оцениваем все варианты, включая возможность досрочного завершения миссии Crew-11», - сообщило NASA.

Отмечается, что пострадавший находится в стабильном состоянии, его личность не раскрывается. Новую дату выхода в открытый космос объявят позднее, пишет RT.

Ранее стало известно, что американское космическое агентство NASA пытается восстановить связь со станцией Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) на орбите Марса. Телеметрия MAVEN до выхода на орбиту из-за Марса демонстрировала нормальную работу всех подсистем. Но после выхода аппарата с темной стороны Марса сеть дальней космической связи NASA не зафиксировала сигнала от станции.

