Лурье заявила, что Долина слишком тянет время передачи квартиры

Полина Лурье, узнав о переносе даты на передачу квартиры в Хамовниках, с грустью сказала, что певица народная артистка РФ Лариса Долина слишком сильно тянет время с передачей квартиры. Об этом сообщил aif.ru адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Сегодня, девятого января, Долина не явилась на встречу и отправила вместо себя представителя, который не имеет права на передачу ключей и подписание акта приема-передачи жилья. Известно, что певица уехала из России до 20 января.

Свириденко отметила, что сейчас обдумывает иные законные способы въезда Лурье в ее квартиру. То же самое произошло пятого января, когда народная артистка не явилась на встречу, сказав, что переносит дату передачи жилплощади на девятое число этого месяца.

В 2024 году Долина продала квартиру Лурье за 112 млн рублей. Но позже заявила, что сделала это под влиянием мошенников, которым передала деньги. Нижние инстанции сначала вернули жилье певице, оставив покупательницу без квартиры и средств.

Однако 16 декабря прошлого года Верховный суд РФ отменил эти решения, подтвердил сделку и оставил квартиру за Лурье как добросовестным приобретателем. Вопрос о выселении был направлен на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который удовлетворил соответствующий иск.