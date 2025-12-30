Летчики Северного флота отработали дозаправку в воздухе на Су-24М

Летчики Северного флота в Мурманской области провели учебно-тренировочные полеты с отработкой дозаправки в воздухе. О ходе занятий рассказала корреспондент Елена Сивонен.

В небо поднялся самолет-заправщик Ил-78, которому предстояло находиться в воздухе не менее шести часов. В этот день он взаимодействовал с экипажами фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

На высоте около пяти километров самолеты-приемники подходили к воздушному танкеру на расстояние всего 7-10 метров и производили стыковку с заправочным шлангом. После этого начиналась перекачка топлива. За один вылет Ил-78 способен обеспечить дозаправку до 10 бомбардировщиков, значительно увеличивая дальность их действия, что особенно важно при перелетах на большие дистанции.

Дополнительные трудности создают условия Крайнего Севера. В период полярной ночи экипажи работают при ограниченной видимости, ориентируясь практически только по бортовым огням.

«Летчики тренируются, чтобы, если придется выполнять дальние перелеты, все были к этому готовы. Полк летающий, задачи такие ставились, поэтому практически все летчики через это прошли», - поделился командир звена Су-24М Иван.

Каждый экипаж в ходе занятий находился в воздухе до полутора часов. Помимо дозаправки, летчики отрабатывали элементы пилотирования, в том числе полеты на предельно малых высотах и последующую посадку по приборам. Учебные полеты подтвердили высокий уровень подготовки экипажей и их готовность выполнять поставленные задачи в любых условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.