В Киеве после взрывов начались перебои с водоснабжением

По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе повреждена критическая инфраструктура.
Ян Брацкий 09-01-2026 09:14
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

Перебои с водоснабжением отмечаются в Киеве после серии мощных взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В результате массированной ракетной атаки и причиненного ущерба критической инфраструктуре в Киеве в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением», - сообщил он.

Кроме того, во многих домах отсутствует электроснабжение, отметил Кличко. Ранее сообщалось о воздушной тревоге на всей территории Украины.

Взрывы раздавались в Киеве и на западе страны. Во Львовской области повреждения получил объект критической инфраструктуры, о чем сообщил мэр Львова Андрей Садовый. После этого наблюдаются перебои с газом.

#Украина #Киев #кличко #Львов #Водоснабжение #взрывы
