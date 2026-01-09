В Киеве после взрывов начались перебои с водоснабжением

Перебои с водоснабжением отмечаются в Киеве после серии мощных взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В результате массированной ракетной атаки и причиненного ущерба критической инфраструктуре в Киеве в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением», - сообщил он.

Кроме того, во многих домах отсутствует электроснабжение, отметил Кличко. Ранее сообщалось о воздушной тревоге на всей территории Украины.

Взрывы раздавались в Киеве и на западе страны. Во Львовской области повреждения получил объект критической инфраструктуры, о чем сообщил мэр Львова Андрей Садовый. После этого наблюдаются перебои с газом.