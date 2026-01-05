Путин назвал ключевой задачей перелом негативных тенденций в демографии

Владимир Путин в своих поручениях по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам указал, что преодоление негативных демографических тенденций является одной из важнейших задач на 2026 год. Этот перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

В документе говорится, что за решение этой задачи отвечает правительство, совместно с Банком России и органами исполнительной власти субъектов РФ. Глава государства поручил подготовить идеи по улучшению системы помощи семьям, где размер льгот будет зависеть от количества детей.

Кроме того, предполагается разработать комплекс мероприятий, которые стимулируют активное участие отцов в воспитании детей. Правительство должно подготовить предложения по увеличению доступности услуг такси для семей с детьми и внедрению льготных тарифов для многодетных семей.

Президент поручил также доработать нацпроекты по обеспечению технологического лидерства России и обеспечить реализацию плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики. Кроме того, нужно представить предложения о новых мерах по борьбе с интернет-мошенниками.

На заседании Совета глава государства призвал федеральных чиновников помогать регионам, отстающим по показателям нацпроектов. При это нужно не «тюкать региональные команды», сказал Путин.