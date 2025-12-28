МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лидер КНДР направил Путину письмо со словами признательности и поддержки

Северокорейский лидер заявил, что гордится своими отношениями с российским президентом.
Ян Брацкий 09-01-2026 11:16
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо российскому президенту Владимиру Путину. В своем послании он заявил, что гордится бесценными дружескими отношениями с ним. Сообщение об этом распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с Вами самыми бесценными и горжусь ими», - говорится в тексте письма.

Также северокорейский лидер заявил о намерении безусловно поддерживать политику официальной Москвы и решения президента России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своей коллегой из КНДР Цой Сон Хи заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна за последнее время получили мощный импульс в развитии договоренностей их лидеров. Кремль также характеризует отношения двух стран как интенсивные и развивающиеся.

#Россия #в стране и мире #Путин #КНДР #Ким Чен Ын #МИД России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 