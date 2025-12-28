Лидер КНДР направил Путину письмо со словами признательности и поддержки

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо российскому президенту Владимиру Путину. В своем послании он заявил, что гордится бесценными дружескими отношениями с ним. Сообщение об этом распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с Вами самыми бесценными и горжусь ими», - говорится в тексте письма.

Также северокорейский лидер заявил о намерении безусловно поддерживать политику официальной Москвы и решения президента России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своей коллегой из КНДР Цой Сон Хи заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна за последнее время получили мощный импульс в развитии договоренностей их лидеров. Кремль также характеризует отношения двух стран как интенсивные и развивающиеся.