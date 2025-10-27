МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: отношения Москвы и Пхеньяна получили мощный импульс

По мнению Сергея Лаврова, совместное участие России и КНДР в III Международной конференции по евразийской безопасности способствует построению справедливого миропорядка.
Ян Брацкий 2025-10-27 12:34:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Отношения России и КНДР за последнее время получили мощный импульс в развитии договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил своей северокорейской коллеге Цой Сон Хи. Главы внешнеполитических ведомств встретились в преддверии III Международной конференции по евразийской безопасности. По мнению Лаврова, совместное участие России и КНДР в этой конференции будет способствовать построению справедливого миропорядка, в том числе в Евразии.

«За прошедшие три с половиной месяца наши отношения получили дополнительный и очень мощный импульс в развитии принципиальных договоренностей наших лидеров, достигнутых в июне 2024 года в ходе Пьхеньянского саммита», - сказал Лавров.

Ранее в Кремле охарактеризовали двусторонние отношения Москвы и Пхеньяна как интенсивные и развивающиеся. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также поделился проработкой будущего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Владимир Путин пригласил его посетить нашу страну во время встречи в Китае в сентябре. Тогда Путин и Ким Чен Ын провели отдельные переговоры. Главы государств беседовали около 2,5 часа, из которых час говорили с глазу на глаз.

А не так давно в Музее Победы в Москве открылась выставка о дружбе России и КНДР «Плечом к плечу». На ней представлены редкие экспонаты - награды и документы, советская и корейская военная форма, фотографии и личные записи героев. Открытие выставки приурочили к годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

#Россия #КНДР #Лавров #МИД РФ #Евразия #цой сон хи
