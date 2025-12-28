Дипслужба Евросоюза не смогла назвать 19 стран, на которые, по мнению ее главы Каи Каллас, Россия якобы «нападала за последние 100 лет». Соответствующий запрос об этом в европейскую Службу внешних действий направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран», - говорится в запросе депутата, который он опубликовал в соцсети X.

Ответ от дипслужбы ЕС содержал следующее: «В течение последних 100 лет Россия - а до этого СССР - предпринимали неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами. Упоминание об этом должно подчеркивать системный и продолжающийся характер актов агрессии». Это сообщение Картайзер также опубликовал на своей странице.

Отмечается, что в ответе от дипслужбы Евросоюза не только не приводится запрашиваемый список 19 государств, но и не упоминается ни одна страна, которую якобы атаковала Россия. Известно, что запрос в ЕС был сделан 1 декабря. На поиски ответа у евродипломатов было пять недель.

В письме от дипслужбы есть пояснение, что они знают, что РФ существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года. Там объяснили, что Каллас, сказавшая о «нападении России на 19 стран», подразумевала действия СССР, правопреемницей которого является РФ, добавив, что высказывание евродипломата было призвано подчеркнуть «системный характер» подобных действий.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала вызвать санитаров для Каи Каллас после ее слов о том, что Россия за последние нападала на 19 стран. Российский дипломат добавила, что понимает, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался от встреч с Каллас.