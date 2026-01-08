В Таиланде за работу гидом задержан россиянин

Россиянина задержали в Таиланде на курортном острове Пхукете за работу нелегальным экскурсоводом. Сейчас он находится в полицейском участке, предстоит судебное разбирательство, сообщает центральное бюро расследований.

«У подозреваемого не было разрешения на работу, он работал гидом, занимаясь профессией, зарезервированной для граждан Таиланда», - говорится в сообщении.

О задержанном известно, что ему 33 года. Задержали гида-нелегала в момент подготовки отправки туристической группы на морскую прогулку по Андаманскому морю. Теперь ему грозит крупный штраф и депортация из Таиланда с последующим запретом на въезд.

Дело в том, что некоторые профессии в королевстве зарезервированы только для местных жителей. Гостям запрещено работать экскурсоводами, парикмахерами, заниматься огранкой драгоценных каменей и делать тайский массаж. За нарушение этих правил грозит суровая ответственность.

За неполный 2025 год, например, из Таиланда депортировали около 100 наших граждан. Цифры выросли в сравнении с аналогичными показателями 2024 года, отметили в консульском отделе. Каждый из выдворенных на Родину россиян был задержан за какое-либо нарушение. В целом, дипломаты отмечают ужесточение миграционной политики королевства.