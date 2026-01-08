МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Таиланде за работу гидом задержан россиянин

У подозреваемого не было разрешения на работу и он занимался запрещенной для гостей Таиланда деятельностью.
Ян Брацкий 08-01-2026 08:34
© Фото: Md Rafayat Haque Khan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Россиянина задержали в Таиланде на курортном острове Пхукете за работу нелегальным экскурсоводом. Сейчас он находится в полицейском участке, предстоит судебное разбирательство, сообщает центральное бюро расследований.

«У подозреваемого не было разрешения на работу, он работал гидом, занимаясь профессией, зарезервированной для граждан Таиланда», - говорится в сообщении.

О задержанном известно, что ему 33 года. Задержали гида-нелегала в момент подготовки отправки туристической группы на морскую прогулку по Андаманскому морю. Теперь ему грозит крупный штраф и депортация из Таиланда с последующим запретом на въезд.

Дело в том, что некоторые профессии в королевстве зарезервированы только для местных жителей. Гостям запрещено работать экскурсоводами, парикмахерами, заниматься огранкой драгоценных каменей и делать тайский массаж. За нарушение этих правил грозит суровая ответственность.

За неполный 2025 год, например, из Таиланда депортировали около 100 наших граждан. Цифры выросли в сравнении с аналогичными показателями 2024 года, отметили в консульском отделе. Каждый из выдворенных на Родину россиян был задержан за какое-либо нарушение. В целом, дипломаты отмечают ужесточение миграционной политики королевства.

#в стране и мире #Таиланд #депортация #гид
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 