Около 100 россиян депортировали из Таиланда за нарушения закона

В консульском отделе посольства РФ в Таиланде привели статистику за 2024 год: тогда из страны были выдворены всего 65 россиян.
Марина Крижановская 2025-10-24 02:46:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За неполные десять месяцев этого года из Королевства Таиланд в Россию депортировали порядка ста наших граждан. Такие данные озвучили в консульском отделе российского посольства, отметив, что эта статистика вызывает тревогу.

Для сравнения приводятся данные прошлого года, когда за 12 месяцев на Родину вернули только 65 человек. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом Илья Ильин.

«С 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян. Это достаточно тревожный показатель, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек. По этим цифрам мы видим тенденцию к ужесточению контроля за исполнением иммиграционных правил в Таиланде. Каждый из этих 100 человек был задержан за те или иные нарушения», - рассказал собеседник агентства.

По словам консула, в посольстве фиксируют рост числа правонарушений со стороны наших соотечественников. В основном, это касается несоблюдения иммиграционного и трудового законодательства, при этом тяжких преступлений и уголовных статей дипломаты РФ за 2025-й год не наблюдали. Илья Ильин добавил, что власти Таиланда стали пристальнее следить за сроками пребывания в стране.

В 2019 году в королевстве устроили спецоперацию по поимке российского тренера-нелегала. Он не только незаконно жил и работал в стране, но и разыскивался российской полицией по делу о грабеже.

#в стране и мире #россияне #нарушение закона #Посольство РФ #Таиланд #депортация
