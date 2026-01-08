В КНР опровергли материал FT о связи Китая с кибератакой на Конгресс

Китай выступает против хакерства в любых проявлениях. США следует прекратить попытки использования темы кибербезопасности для клеветы и дезинформации. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Речь идет о материале Financial Times, в котором утверждается, что разведка КНР якобы взломала электронные почты сотрудников комитета Конгресса США. Уточняется, что данные с электронных почт якобы были получены кибергруппой Salt Typhoon. Взломы были обнаружены еще в декабре 2025 года.

«Мы твердо против того, чтобы американская сторона выступала с безосновательными предположениями и обвинениями и использовала тему кибербезопасности для очернения и клеветы в отношении Китая, а также распространяла различную дезинформацию», - сказал дипломат.

Он отметил, что Китай выступает против хакерской деятельности в любых проявлениях и борется с ней в соответствии с законом. Лю Пэнъюй также заявил, что они не призывают к кибератакам и не поддерживают их.