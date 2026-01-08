МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: США обвинили Китай во взломе электронных почт сотрудников Конгресса

Взломы электронных почт были обнаружены еще в декабре.
Виктория Бокий 08-01-2026 06:14
© Фото: Philip Dulian, dpa, Globallookpress

Разведка КНР якобы взломала электронные почты сотрудников комитета Конгресса США. Об этом говорится в материале Financial Times.

По данным журналистов британской газеты, данные с электронных почт якобы были получены кибергруппой Salt Typhoon. Отмечается, что взломы были обнаружены еще в декабре.

«Китайская разведка получила доступ к системам электронной почты, которыми пользовались некоторые сотрудники Комитета по Китаю Палаты представителей», — говорится в статье.

Известно, что посольство КНР в США отвергло обвинения. Представитель китайского генконсульства подчеркнул, что «выступает против необоснованных спекуляций и обвинений со стороны США для очернения Китая».

В октябре 2025 года американское агентство по кибербезопасности и инфраструктуре обнаружило, что хакеры получили доступ к компьютерам федеральных органов власти. Злоумышленники могли украсть пароли и ключи безопасности, а также получить секретную информацию.

