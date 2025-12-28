Конгрессвумен Луна получила разрешение на визит в США четырех депутатов Госдумы

Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что получила разрешение Госдепа США на визит четырех членов Госдумы РФ для мирных переговоров и обсуждения других вопросов. Этой информацией она поделилась на своей странице в соцсети X.

«Я получила разрешение от государственного департамента США на приезд четырех членов Государственной думы Российской Федерации для встречи с членами конгресса США», - цитирует 360.ru.

Отмечается, что помощь в решении этого вопроса оказал госсекретарь США Марко Рубио. Луна поблагодарила его за это. Также она написала, что мир всегда должен побеждать, а что касается обсуждений, то они «должны вестись людьми с холодной головой».

Анна Паулина Луна ранее уже заявляла, что не поддерживать общение с Россией было бы глупостью. Так она ответила всем, кто критикует ее за контакты с РФ.