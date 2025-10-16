МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иностранные хакеры получили доступ к сетям органов власти США

Взломщики могут украсть пароли и ключи безопасности федеральных органов и получить доступ к секретной информации.
Владимир Рубанов 2025-10-16 09:09:00
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Американское агентство по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) обнаружило, что хакеры получили доступ к компьютерным сетям федеральных органов власти США из-за ошибки в программе компании F5. CISA заявило об этом в своем сообщении. Злоумышленники якобы связаны с неназванным иностранным государством.

Взломщики легко могут воспользоваться обнаруженной уязвимостью, поэтому все федеральные агентства должны срочно принять меры, заявили в агентстве. Такие же риски есть у любой организации, которая использует эти технологии. Это может привести к взлому важных систем и иметь серьезные последствия.

Агентство пояснило, что хакеры взломали внутреннюю систему компании F5 и получили доступ к среде разработки компании и ее библиотеке данных. С помощью этого доступа они могут украсть пароли и ключи безопасности федеральных органов и получить доступ к секретной информации. Поэтому агентство потребовало от властей срочно установить обновления для устранения этой ошибки до 22 октября.

Ранее агентство сообщило, что другая группа хакеров взломала устройства с программой компании Cisco, которые используются в правительстве США.

Прогосударственные хакеры - это киберпреступники или группы, которые спонсируются и контролируются структурами и работают на нужды своих стран. Их называют по международной классификации APT (Advanced Persistent Threats - продвинутые устойчивые угрозы). Такие группы могут реализовывать сложные и длительные атаки, направленные на кибершпионаж, причинение вреда или получение стратегической информации.

