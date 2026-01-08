Дроноводы уничтожили несколько пикапов ВСУ в Купянском районе

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники и живой силы ВСУ. Его осуществляли операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Запад» в Купянском районе Харьковской области.

Военнослужащие 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Запад» с помощью беспилотников продолжают уничтожение формирований боевиков ВСУ, пытающихся проводить контратаки и подвоз живой силы в Купянском районе Харьковской области. Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы ВСУ активно применяют ударные дроны войск беспилотных систем.

На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких пикапов и группы пехоты ВСУ. Объективный контроль уничтожения противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Ранее в Минобороны России показали, как расчеты БПЛА спецназа группировки «Центр» уничтожили автомобильную технику ВСУ на Красноармейском направлении. В режиме «свободной охоты» российские операторы FPV-дронов оперативно выявляют и уничтожают боевиков, которые пытаются перемещаться на квадроциклах, пикапах и грузовиках. Таким образом наши военнослужащие не позволяют противнику осуществлять ротацию.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.