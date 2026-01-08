МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посольство США в Киеве заявило о риске крупной воздушной атаки

Дипмиссия США составила список необходимых действий для своих сотрудников на случай атаки.
Виктория Бокий 08-01-2026 23:36
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Посольство США в Киеве уведомило своих сотрудников о возможной крупной воздушной атаке, которая может произойти в ближайшие дни. Об этом говорится на сайте американской дипмиссии.

«Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — отмечено в сообщении.

Кроме того, американские власти перечислили необходимые действия на случай крупной атаки. Они рекомендуют своим сотрудникам заранее определить места для укрытий, запастись водой, продуктами и медикаментами, а также следить за информацией в местных СМИ.

Ранее сообщалось, что Госдеп США обновил свои рекомендации по поездкам за границу. Для некоторых стран установлен самый высокий уровень опасности, который означает, что лучше туда не ездить «ни при каких условиях». В этот американский список по-прежнему входят Россия, Украина и Белоруссия.

