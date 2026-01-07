МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Fars: два человека погибли и 30 пострадали при нападении на полицию в Иране

Несколько протестующих были вооружены.
Виктория Бокий 07-01-2026 23:51
© Фото: Rouzbeh Fouladi, Keystone Press Agency, Globallookpress

Два человека погибли и 30 пострадали в результате нападения на правоохранителей во время протестов в городе Лордеган в Иране. Об этом сообщает Fars.

«В результате стрельбы бунтовщиков по сотрудникам сил правопорядка в Лордегане погибли два человека, ранены еще тридцать», - говорится в сообщении.

По данным агентства, среди протестующих несколько человек были вооружены. В разгар протестов они открыли стрельбу по полиции. Известно, что некоторые участники столкновения забрасывали правоохранителей камнями.

Кроме того, из-за агрессивных действий протестующих повреждения получило здание районной администрации. Сообщается, что пострадали и другие сооружения.

Напомним, 3 января группа вооруженных людей вышла на улицы одного из городов в западной части Ирана. Как сообщало агентство Mahr, протест был с боевым оружием. Тогда в ходе беспорядков неизвестные подожгли гражданский автомобиль.

#Иран #протесты #полиция #нападение #лордеган
