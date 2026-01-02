В США переиздали рекомендацию не путешествовать в Россию

Госдепартамент США переиздал рекомендацию для американских граждан не путешествовать в Россию, сохранив уровень опасности на максимальном уровне 4 «не путешествовать», сообщает телеканал Fox News.

Обновление предупреждения произошло 29 декабря 2025 года без изменений в тексте, но с акцентом на текущие риски, связанные с конфликтом на Украине, угрозой террористических актов и возможностью задержания правоохранительными органами.

«Не путешествуйте в Россию по любой причине», - указано в официальном предупреждении на сайте Госдепартамента.

Американцам, уже находящимся в России, рекомендуется немедленно покинуть страну, поскольку возможности посольства США в Москве по оказанию помощи ограничены из-за сокращения штата и ограничений на передвижения дипломатов. Американские СМИ отмечают, что предупреждение сохраняет статус с мая 2025 года и призывает к немедленному отъезду из-за эскалации конфликта на Украине и ограниченной консульской поддержке в связи с закрытием представительств за пределами Москвы.

Ранее госдепартамент США переиздал предупреждение американским гражданам покинуть Венесуэлу и не въезжать в нее. Стране также присвоен самый строгий 4-й уровень «Не путешествовать», он указывает на риск опасных для жизни ситуаций.