Белый дом не уведомлял Конгресс США о планах захватить Мадуро

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
Тимур Юсупов 03-01-2026 23:00
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа не уведомляла Конгресс о планах провести военную операцию в Венесуэле. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Данная миссия не входила в число тех, о которых Конгресс должен получать предварительное уведомление», - заявил политик в ходе пресс-конференции в резиденции американского лидера.

Также стало известно, что США не исключают возможности размещения своих военных в Венесуэле. Лидер Белого дома отметил, что их присутствие в Каракасе в ночь военной операции прошло на «очень высоком уровне».

