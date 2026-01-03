Белый дом не уведомлял Конгресс США о планах захватить Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа не уведомляла Конгресс о планах провести военную операцию в Венесуэле. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Данная миссия не входила в число тех, о которых Конгресс должен получать предварительное уведомление», - заявил политик в ходе пресс-конференции в резиденции американского лидера.

Также стало известно, что США не исключают возможности размещения своих военных в Венесуэле. Лидер Белого дома отметил, что их присутствие в Каракасе в ночь военной операции прошло на «очень высоком уровне».