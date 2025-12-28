МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Летевший в Москву борт вернулся в Дубай из-за вибрации силовой установки

Посадка прошла благополучно.
Владимир Рубанов 08-01-2026 19:56
© Фото: James Lauritz moodboard, Global Look Press

Летевший из Дубая в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за вибрации силовой установки. Об этом сообщил Ространснадзор.

Воздушное судно Boeing 767-200 выполняло рейс UTA716 Дубай - Москва. Экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки №2 и принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании подал сигнал бедствия и сжигает топливо у побережья ОАЭ. Борт вылетел из аэропорта Аль-Мактума и должен был приземлиться в Внуково в 21:15.

Позже в авиакомпании сообщили, что экипаж вернул самолет в аэропорт из-за технических проблем. Угрозы безопасности нет. Посадка прошла благополучно.

#Москва #Самолет #оаэ #авиасообщение #дубай #сигнал бедствия #Ространснадзор
