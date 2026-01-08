Летевший в Москву Boeing подал сигнал бедствия над Дубаем

Самолет российской авиакомпании подал сигнал бедствия. Boeing 767-224, летевший из Дубая в Москву, сейчас сжигает топливо в небе над Дубаем перед экстренной посадкой.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Аль-Мактума около часа назад. По расписанию, самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково в 21:15.

Согласно данным сервиса Flightradar24, пилоты подали код 770, который означает общую аварийную ситуацию, требующую немедленной помощи. Среди подобных ситуаций - поломка двигателя, проблемы с шасси и другие нештатные ситуации.