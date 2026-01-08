МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Юрий Колокольников стал номинантом премии Гильдии актеров США

В прошлом году на эту награду претендовал актер Юра Борисов.
Гоар Хачатурян 08-01-2026 19:19
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Российский актер Юрий Колокольников стал номинантом премии Гильдии актеров США в категории «Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале». Колокольников сыграл в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос».

Среди других номинантов: Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна»), Майкл Б. Джордан («Грешники») и Джесси Племонс («Бугония»). Церемония вручения 32-й премии Actor Awards состоится в ночь с 1 на 2 марта.

Юрий Колокольников снялся в сериале «Белый лотос» в прошлом году. До этого сообщалось, что сербский актер Милош Бикович покинул актерский состав из-за претензий к нему со стороны МИД Украины. Его роль досталась болгарскому коллеге Джулиану Костову.

Российским номинатном премии Actor Awards в 2025 году стал Юра Борисов. Он претендовал на премию в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме сценариста и режиссера Шона Бейкера «Анора».

#Кино #актер #номинация #Юрий Колокольников #actor awards
