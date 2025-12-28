При атаке дрона ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Головчино вражеский беспилотник атаковал коммерческий объект. Глава округа Дмитрий Панков выехал на место оценить последствия. В этот момент еще один БПЛА атаковал объект снова. Во время удара чиновник помог женщине, чья машина была повреждена.

Панкова доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями. По оценке медиков, его состояние средней степени тяжести.

«Это уже третье ранение Дмитрия Александровича. Он - настоящий пример мужества и героизма! И огромной ответственности! Только что с ним переговорил. Он, как и всегда, спокоен и уверен! Красавец! На таких людях и стоит земля Белгородская!», - написал Гладков.

В декабре минувшего года при ударе дрона был ранен глава Мокрой Орловки Сергей Кулаков. Тогда врачи диагностировали у него минно-взрывную травму.