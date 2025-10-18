МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При ударе БПЛА ранен глава Мокрой Орловки в Белгородской области

Сергею Кулакову диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.
Виктория Бокий 2025-10-18 17:00:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В результате удара вражеского дрона ранен глава Мокрой Орловки Белгородской области Сергей Кулаков. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки дрона ВСУ ранен глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа», - говорится в сообщении.

По данным главы Белгородской области, врачи диагностировали Кулакову минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. После ранения бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую больницу. После осмотра в районной больнице его планируют перевести в областную клиническую.

Известно, что ЧП произошло на участке автодороги Мокрая Орловка. Вражеский дрон ударил по машине, в результате чего транспортное средство получило повреждения.

#белгородская область #Вячеслав Гладков #дрон всу #мокрая орловка #сергей кулаков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 