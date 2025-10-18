При ударе БПЛА ранен глава Мокрой Орловки в Белгородской области

В результате удара вражеского дрона ранен глава Мокрой Орловки Белгородской области Сергей Кулаков. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки дрона ВСУ ранен глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа», - говорится в сообщении.

По данным главы Белгородской области, врачи диагностировали Кулакову минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. После ранения бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую больницу. После осмотра в районной больнице его планируют перевести в областную клиническую.

Известно, что ЧП произошло на участке автодороги Мокрая Орловка. Вражеский дрон ударил по машине, в результате чего транспортное средство получило повреждения.