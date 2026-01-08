МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Днепропетровской области остановили все ТЭЦ и подстанции

До этого взрывы в самом Днепропетровске спровоцировали веерные отключения света в ряде населенных пунктов области.
Сергей Дьячкин 08-01-2026 01:08
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Все электроподстанции и теплоэлектроцентрали Днепропетровской области полностью прекратили свою работу. Об этом сообщает Life, ссылаясь на агентство УНИАН.

Данная ситуация, по всей видимости, является прямым следствием ранее зафиксированных взрывов в Днепропетровске. Они уже спровоцировали веерные отключения света в ряде населенных пунктов области.

Ранее украинский премьер Юлия Свириденко отругала власти Львова за отключение больниц от света. Она заявила, что теперь будет проведена «проверка фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове». В ответ мэр города Андрей Садовой сказал, что считает в этом виноватым сам кабмин.

