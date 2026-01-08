Касаткина обменяли на осужденного в России за шпионаж Винатье*

Задержанный во Франции баскетболист Даниил Касаткин возвращен в Россию, сообщает ФСБ. Его экстрадиции требовали американские власти по обвинению в киберпреступлениях. Спортсмена обменяли на осужденного в России француза Лорана Винатье* (внесен в реестр иноагентов), говорится в сообщении спецслужбы.

Ранее сообщалось, что президент Эмманюэль Макрон полон решимости освободить француза, который находился под стражей в России по обвинению в шпионаже. В Кремле заявляли о контактах между Москвой и Парижем по этому поводу. Российская сторона сделала предложение Франции, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не раскрывая деталей.

Даниил Касаткин, 26-летний атакующий защитник клуба МБА (Москва), был задержан 21 июня 2025 года в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже, куда прилетел делать предложение невесте. Французский суд отказал в освобождении под залог несколько раз, ссылаясь на риск побега. В октябре 2025 года парижский апелляционный суд одобрил экстрадицию в США, но премьер-министр Франции Себастьян Лекорню не подписал окончательное решение.

США обвиняют Касаткина в соучастии в хакерской группе, проводившей атаки на примерно 900 компаний и два федеральных учреждения в 2020-2022 годах. Ему грозило до 25 лет тюрьмы по статьям о компьютерном и электронном мошенничестве. Адвокат Фредерик Бело подчеркивал слабые компьютерные навыки клиента и предполагал взлом его подержанного ноутбука.

Лоран Клод Жан-Луи Винатье* работал в швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога». По данным ФСБ, он собирал информацию военного и военно-технического характера.

Замоскворецкий суд Москвы 14 октября 2024 года приговорил француза к трем годам лишения свободы за неисполнение обязанности по включению в реестр иностранных агентов. 21 мая 2025 года ему предъявили обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и заключили под стражу. Винатье* помилован указом президента РФ.

* Лоран Винатье - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.