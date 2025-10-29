МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд в Париже постановил выдать США российского баскетболиста Касаткина

Окончательное согласие должны дать премьер-министр Франции и глава Минюста.
Владимир Рубанов 2025-10-29 16:38:48
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Апелляционный суд в Париже постановил экстрадировать российского баскетболиста Даниила Касаткина в США по запросу американских властей, сообщил «Звезде» адвокат спортсмена. Ему грозит до 25 лет заключения по статьям о компьютерном и электронном мошенничестве.

Окончательное согласие должны теперь дать премьер-министр Франции и глава Минюста. У защиты спортсмена будет 10 дней, чтобы обжаловать решение.

Баскетболиста задержали 21 июня в аэропорту Парижа Шарль-де-Голль вместе с невестой. После проверки документов его арестовали. С тех пор он находится под стражей. Российские дипломаты смогли навестить задержанного в тюрьме Френ в пригороде Парижа.

Касаткина обвиняют в участии в хакерской сети, которая занималась вымогательством денег у компаний и частных лиц. По версии следствия, Даниил якобы состоит в хакерской группировке, причастной к «атакам» на 900 организаций.

Спортсмен отрицает свою вину и отказался от экстрадиции. Все ходатайства защиты о замене содержания под стражей на судебный надзор отклонили.

#Спорт #Франция #сша #баскетбол #Париж #суд #экстрадиция #кибермошенничество #даниил касаткин
