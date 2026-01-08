Мэр Днепропетровска заявил о ЧС национального уровня из-за блэкаута

В украинском Днепропетровске сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня из-за полного обесточивания. Об этом заявил мэр Борис Филатов. Он сообщил, что работают альтернативные источники питания на левом берегу. По его словам, ситуация с подачей воды на правом берегу стабилизируется. Все котельные обесточены второй день.

Глава военной администрации Иван Федоров назвал происходящее первым за все годы тотальным блэкаутом. В ночь на 8 января в регионе прогремели взрывы. Все электроподстанции и теплоэлектроцентрали области полностью прекратили свою работу. Это привело к отключению света, воды, отопления, мобильной связи и интернета, а также остановке метро.

В Днепропетровской области с утра без света и тепла остаются больше миллиона домов. Об этом сказал вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на левом берегу реки Днепр вода подается с небольшим напором, а важные объекты, такие как больницы и школы, работают от резервных источников питания. Поезда продолжают движение на теплотяге, а вокзалы питаются от генераторов.