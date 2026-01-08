МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэр Днепропетровска заявил о ЧС национального уровня из-за блэкаута

В области с утра без света и тепла остаются больше миллиона домов.
Владимир Рубанов 08-01-2026 16:38
© Фото: suspilnednipro, Telegram

В украинском Днепропетровске сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня из-за полного обесточивания. Об этом заявил мэр Борис Филатов. Он сообщил, что работают альтернативные источники питания на левом берегу. По его словам, ситуация с подачей воды на правом берегу стабилизируется. Все котельные обесточены второй день.

Глава военной администрации Иван Федоров назвал происходящее первым за все годы тотальным блэкаутом. В ночь на 8 января в регионе прогремели взрывы. Все электроподстанции и теплоэлектроцентрали области полностью прекратили свою работу. Это привело к отключению света, воды, отопления, мобильной связи и интернета, а также остановке метро.

В Днепропетровской области с утра без света и тепла остаются больше миллиона домов. Об этом сказал вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на левом берегу реки Днепр вода подается с небольшим напором, а важные объекты, такие как больницы и школы, работают от резервных источников питания. Поезда продолжают движение на теплотяге, а вокзалы питаются от генераторов.

#Украина #днепропетровск #Водоснабжение #Электричество #энергоснабжение #котельные #ТЭЦ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 