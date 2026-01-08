В США рассекретили разговор Путина и Буша за день до вторжения в Ирак

Владимир Путин и 43-й президент США Джордж Буш-младший обсуждали вторжение США в Ирак за день до его начала в 2003 году. Российский лидер пытался удержать американского коллегу от этого шага и указывал, что нельзя подменять международное право «законом силы». Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованных общественной организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive).

За две недели до вторжения, 6 марта 2003 года, президент США позвонил российскому коллеге, чтобы попросить его не накладывать вето на резолюцию ООН, разрешающую применение военной силы против Ирака. Но Путин сказал Бушу, что тот не может переступить эту черту и что Россия наложит вето. В итоге США отозвали документ в последний момент.

За день до начала операции «Иракская свобода» Буш снова позвонил Путину и сказал, что главы государств не должны ставить под угрозу свои отношения. Российский лидер апеллировал к Уставу ООН и международному праву, а также указывал на несоответствие им целей операции, которые состояли в смене режима.

Президент России заявил, что по-прежнему верит в международные институты и предлагал совместно посмотреть, как минимизировать ущерб для ООН. Он предлагал вернуть процесс урегулирования в эту организацию. Однако глава Белого дома считал процедуры в ООН завершенными.

Президенты не смогли прийти к единому мнению. В то же время Буш пытался сохранить позитивный характер отношений с Путиным. А российский лидер подчеркнул важность фундаментальных отношений между Россией и США.

В завершение беседы Путин предложил Бушу посетить Санкт-Петербург, подчеркнув, что это приглашение остается в силе независимо от ситуации в Ираке. Буш выразил надежду на приезд, назвав Северную столицу «одним из самых впечатляющих городов планеты».

Беседа состоялась 18 марта 2003 года. Утром 20 марта началась военная операция США и их союзников в Ираке. В мае Буш прилетел на празднование 300-летия Петербурга.

Операция «Иракская свобода» началась с авиаударов и вторжения сухопутных сил коалиции в страну. Цели интервенции включали свержение режима Саддама Хусейна и ликвидацию предполагаемого оружия массового уничтожения. Итоги оказались противоречивыми. Иракский президент был захвачен и казнен. Военные действия дестабилизировали регион и способствовали появлению радикальных группировок.