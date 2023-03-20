«Шок и трепет»: как вторжение США 20 лет назад ввергло Ирак в пучину хаоса, нищеты и смертей

Террористические группировки, заполонившие Ирак, а затем и другие ближневосточные страны - это вторая фаза американской войны, затянувшаяся на годы. За это время из страны были вывезены драгоценности, выкачаны тонны нефти.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Unknown U.S. military or Department of Defense employee, Wikimedia

Сотни тысяч человеческих жертв, расцвет терроризма и спад экономики. Ирак до сих пор не оправился от войны, развязанной США в 2003 году. Сегодня исполняется ровно 20 лет со дня американского вторжения в республику. Вашингтон заявлял, что сделал это из-за якобы разрабатываемого в стране биологического оружия, но даже в разгар операции доказательств этому так и не нашли.

Янтарное солнце Востока уже по-летнему согревает Багдад. Прошло 20 лет, а в Ираке ничего не изменилось. Разве что старше стали те, кто еще детьми узнал, что такое война.

«Однажды рядом с нашим домом упал минометный снаряд, и один из моих друзей детства погиб. В другой раз я был на уроке в школе, когда рядом упал боеприпас. Я начал плакать, потому что знал, что взрыв произошел в районе, где находился мой дом», - вспомнил Мухаммад Виссам Зияд.

«Шок и трепет» - черновое название американской военной операции в 2003 году. И это действительно то, что по настоящему испытали местные жители вместо обещанной «Иракской свободы» - так официально и с пафосом США окрестили начало своего вторжения.

«Я помню все. Война не выходит у меня из головы. Американцы заставляли нас дрожать от страха», - сказала Фатима Мухаммед Али.

Поводом для начала войны стало якобы наличие у Ирака биологического оружия, а для эффектности тогдашний госсекретарь Коллин Пауэлл принес на Совбез ООН реквизит. Пробирка с белым веществом в его руках символизировала весь ужас режима Саддама Хусейна, который нужно было немедленно свергнуть.

«Когда Коллин Пауэлл демонстративно показывал пробирку, он не только знал, что у Ирака никогда не было биооружия, но и то, что они не смогли бы его даже произвести. Все производственные мощности были уничтожены оружейными инспекторами. Было уничтожено оборудование, которое необходимо для производства биооружия. Все, что тогда заявил Колин Пауэлл, было откровенной ложью», - заметил журналист Скотт Риттер.

Стоит отдать должное, спустя несколько лет после вторжения, Пауэлл признался - все доказательства были фальшивыми. Но пойти против приказа президента, Буша-младшего, он не мог. Резолюцию не поддержали Россия и ближайшие союзники США - Германия и Франция.

Беззаконие и хаос накрыли весь Ирак. Активная фаза операции продлилась 26 дней. Американцы зашли со стороны Кувейта. На десятый день начались бои в Багдаде. За сутки взяли южную часть - город Басра. Следом захват севера - Киркук и Мосул. И, наконец, штурм Тикрита - родного города Саддама Хусейна, в окрестностях которого он и был схвачен. Пол Бремер, который возглавлял коалицию временной администрации в Ираке, произнес знаменитую фразу: «Мы взяли его, дамы и господа».

Террористические группировки, заполонившие Ирак, а затем и другие ближневосточные страны - это вторая фаза американской войны, затянувшаяся на годы. За это время из страны были вывезены драгоценности, выкачаны тонны нефти. Древнейшие памятники цивилизации, такие, как Вавилон, исчезли навсегда. А потери среди мирного населения, по неофициальным данным, насчитывают до полутора миллиона погибших.

Ранее посол РФ Моргунов рассказал, как американцы обстреляли российских дипломатов в Ираке в 2003 году.