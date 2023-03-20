Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Шок и трепет»: как вторжение США 20 лет назад ввергло Ирак в пучину хаоса, нищеты и смертей

Тимур Шерзад
Россина Бодрова
18:35 20.03.2023
Террористические группировки, заполонившие Ирак, а затем и другие ближневосточные страны - это вторая фаза американской войны, затянувшаяся на годы. За это время из страны были вывезены драгоценности, выкачаны тонны нефти.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Unknown U.S. military or Department of Defense employee, Wikimedia
Читайте нас на:

Сотни тысяч человеческих жертв, расцвет терроризма и спад экономики. Ирак до сих пор не оправился от войны, развязанной США в 2003 году. Сегодня исполняется ровно 20 лет со дня американского вторжения в республику. Вашингтон заявлял, что сделал это из-за якобы разрабатываемого в стране биологического оружия, но даже в разгар операции доказательств этому так и не нашли.

Янтарное солнце Востока уже по-летнему согревает Багдад. Прошло 20 лет, а в Ираке ничего не изменилось. Разве что старше стали те, кто еще детьми узнал, что такое война.

«Однажды рядом с нашим домом упал минометный снаряд, и один из моих друзей детства погиб. В другой раз я был на уроке в школе, когда рядом упал боеприпас. Я начал плакать, потому что знал, что взрыв произошел в районе, где находился мой дом», - вспомнил Мухаммад Виссам Зияд.

«Шок и трепет» - черновое название американской военной операции в 2003 году. И это действительно то, что по настоящему испытали местные жители вместо обещанной «Иракской свободы» - так официально и с пафосом США окрестили начало своего вторжения.

«Я помню все. Война не выходит у меня из головы. Американцы заставляли нас дрожать от страха», - сказала Фатима Мухаммед Али.

Поводом для начала войны стало якобы наличие у Ирака биологического оружия, а для эффектности тогдашний госсекретарь Коллин Пауэлл принес на Совбез ООН реквизит. Пробирка с белым веществом в его руках символизировала весь ужас режима Саддама Хусейна, который нужно было немедленно свергнуть.  

«Когда Коллин Пауэлл демонстративно показывал пробирку, он не только знал, что у Ирака никогда не было биооружия, но и то, что они не смогли бы его даже произвести. Все производственные мощности были уничтожены оружейными инспекторами. Было уничтожено оборудование, которое необходимо для производства биооружия. Все, что тогда заявил Колин Пауэлл, было откровенной ложью», - заметил журналист Скотт Риттер.

Стоит отдать должное, спустя несколько лет после вторжения, Пауэлл признался - все доказательства были фальшивыми. Но пойти против приказа президента, Буша-младшего, он не мог. Резолюцию не поддержали Россия и ближайшие союзники США - Германия и Франция.

Беззаконие и хаос накрыли весь Ирак. Активная фаза операции продлилась 26 дней. Американцы зашли со стороны Кувейта. На десятый день начались бои в Багдаде. За сутки взяли южную часть - город Басра. Следом захват севера - Киркук и Мосул. И, наконец, штурм Тикрита - родного города Саддама Хусейна, в окрестностях которого он и был схвачен. Пол Бремер, который возглавлял коалицию временной администрации в Ираке, произнес знаменитую фразу: «Мы взяли его, дамы и господа».

Террористические группировки, заполонившие Ирак, а затем и другие ближневосточные страны - это вторая фаза американской войны, затянувшаяся на годы. За это время из страны были вывезены драгоценности, выкачаны тонны нефти. Древнейшие памятники цивилизации, такие, как Вавилон, исчезли навсегда. А потери среди мирного населения, по неофициальным данным, насчитывают до полутора миллиона погибших.

Ранее посол РФ Моргунов рассказал, как американцы обстреляли российских дипломатов в Ираке в 2003 году.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:29 Спорт
Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием россиян
18:02 В стране и мире
ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы по внутренним переводам
17:56 В стране и мире
В Белом доме сообщили о сильном желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином
17:10 В стране и мире
Видео
РИА Новости: найдено тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова
15:03 В стране и мире
Видео
В России автоматически продлили срок действия прав, истекших в 2022 году
Популярное
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.