Белоусов исполнит мечты двух сестер из Курска в рамках «Елки желаний»

Сестры Василиса и Елизавета Рудаковы мечтают побывать в Центральном парке «Патриот», а также посетить «Кремлевскую новогоднюю елку» в Москве.
20-12-2025 14:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов присоединился к участию во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Глава российского военного ведомства выбрал с праздничной елки открытку с новогодними просьбами сестер Василисы и Елизаветы Рудаковых из Курска. Девочки мечтают побывать в Центральном парке «Патриот», а также посетить «Кремлевскую новогоднюю елку» в Москве.

Кроме того, Андрей Белоусов взял на себя исполнение желания Ильи Жуланова из Саратовской области. Мальчик хотел бы встретить Новый год в столице и увидеть Московский Кремль.

Всероссийская акция «Елка желаний» проходит в воинских частях и гарнизонах по всей стране. В ее реализации участвуют командиры и начальники различных уровней, офицеры, а также члены семей военнослужащих. Все детские мечты, размещенные на елке, будут воплощены в жизнь в дни новогодних каникул.

Благотворительная инициатива проводится в России уже в седьмой раз и традиционно приурочена к празднованию Нового года. Ее главная цель - подарить детям радость и веру в новогоднее чудо. Акция дает возможность каждому неравнодушному человеку сделать доброе дело и помочь исполнить заветные желания тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту пятилетнего Тимура побыть в роли инспектора ДПС. Сотрудники службы прокатили ребенка на служебной машине по улицам Москвы и провели экскурсию.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

