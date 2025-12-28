МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Града» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Гуляйполе

Расчет РСЗО уничтожил пункты временной дислокации и оборонительные позиции ВСУ.
06-01-2026 08:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня «Град» 35-й армии группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации и оборонительные позиции ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что противник пытается укрепить оборону у населенного пункта Гуляйполе с целью замедления продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток» в Запорожской области. Наши бойцы не позволяют ему это совершить.

После уточнения данных о местоположении целей расчет РСЗО выдвинулся на огневую позицию и нанес залп реактивными снарядами. В результате удара уничтожены пункты временной дислокации и оборонительные позиции ВСУ.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» продолжают наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ в районе Гуляйполя. Артиллерия методично уничтожает склады боеприпасов и продовольствия, командные пункты и центры управления беспилотниками, расчищая путь штурмовым подразделениям.

Группировка «Восток» продвигается в городской застройке и на левом берегу реки Гайчур, которая делит Гуляйполе на две части. Под огневым контролем находятся все основные выезды из города, что серьезно осложняет маневры и снабжение подразделений ВСУ.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #РСЗО #уничтожение #запорожская область #Гуляйполе
