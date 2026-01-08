В России хотят ужесточить требования к медосмотру мигрантов

Госдума планирует ужесточить миграционное законодательство. Депутаты готовят пакет соответствующих законопроектов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда», - написал Володин в соцсети Мах.

Среди инициатив сокращение до 30 дней обязательного срока прохождения медосмотра мигрантами и оповещение МВД о выявленных инфекционных заболеваниях у приезжих, уточнил он. Таких будут оперативно депортировать. Также планируется ужесточить ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, написал Володин.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении условий получения трудовыми мигрантами полиса обязательного медицинского страхования. Теперь для получения документа мигрантам нужно будет легально отработать на территории нашей страны пять лет. Ранее было достаточно трех. Изменения в законодательстве не будут распространяться на экстренные случаи и высококвалифицированных специалистов, подчеркнул глава государства.