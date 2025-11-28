МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин ужесточил условия получения мигрантами полиса ОМС

Полис ОМС будет выдаваться трудовым мигрантам только в том случае, если они легально работают в России и накопили пять лет страхового стажа.
Виктория Бокий 28-11-2025 23:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым в том числе ужесточаются условия получения полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для трудовых мигрантов. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Согласно новому документу, полис ОМС будет выдаваться трудовым мигрантам только в том случае, если они легально работают в России и накопили пять лет страхового стажа вместо трех, как это действует в настоящее время. Изменения внесены в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

«Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в нашей стране, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России», - об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, 20 ноября появилась информация, что в России ужесточаются условия получения мигрантами медицинского полиса. Однако в законе оставили исключение, которое заключается в оказании помощи в экстренных случаях.

#Россия #мигранты #Владимир Путин #новый закон #Полис ОМС
