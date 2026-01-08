МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные медики освоили новейших роботов для эвакуации раненых

Новейшие роботизированные комплексы способны не только эвакуировать раненых, но и поддерживать наступательные действия штурмовых подразделений, а также доставлять боеприпасы на позиции.
Варвара Шрадер 08-01-2026 10:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военные медики учатся использовать новых роботов для эвакуации раненых. Занятия проводятся на полигонах в тылу зоны спецоперации. Необходимо погрузить раненого бойца, а дальше - управлять платформой при помощи джойстика. Роботы помогают и при штурме. На них устанавливают пулеметы и гранатометы. Оснащенные таким образом платформы способны уничтожать легкобронированную технику и живую силу противника.

«На линии боевого соприкосновения неоднократно себя показывали с хорошей стороны. То есть легко обслуживаются, достаточно мобильные, быстрые, удобно управляются», - рассказал командир медицинского взвода с позывным Цыган.

Непосредственно в момент транспортировки группа эвакуации может сконцентрироваться на контроле за небом: управлять РТК можно даже одной рукой - поэтому у медиков остается гораздо больше сил и времени на отслеживание обстановки вокруг. А чтобы разведка врага не перехватывала видеосигнал с самого комплекса, наши медики не боятся действовать по-старинке.

«Мы пользуемся им, как на поводке: то есть заклеиваем видеокамеры, чтобы нас невозможно было считать, где мы находимся и ориентиры какие-то. На удалении 30-40 метров он от нас едет, управляется. Раненый находится на носилках, ребята прикрывают воздух, ну и все, получается, что у нас достаточно безопасная эвакуация происходит», - объяснил Цыган. 

Для эвакуации наземные РТК медики начали использовать не так давно: раньше комплексы, в основном, задействовали для подвоза медикаментов, продовольствия и боеприпасов на позиции. Но именно эта модификация зарекомендовала себя как надежная машина: конструкция комплекса позволяет проводить реанимационные мероприятия прямо во время транспортировки раненого. Техника действительно существенно увеличивает общие показатели выживаемости.

Все комплексы, которые поступают к нашим бойцам, сначала проходят долгие испытания на полигонах. Главное, чтобы техника хорошо себя показывала именно в условиях реальных боевых действий, поэтому над каждым новым РТК работают десятки разработчиков, инженеров и других специалистов. Получают обратную связь и от бойцов.

«В каждом случае нужно поддерживать очень плотную постоянную обратную связь. То есть конструкторы должны постоянно собирать информацию о том, как это работает в реальных условиях: что, какие замечания, недостатки, чтобы не прекращался процесс», - отметил военный медик Семен Паленский.

Роботизирвоанные комплексы на передовой помогают не только с эвакуацией раненых товарищей и снабжением наших позиций. Наземные РТК могут вести огонь, прикрывать продвижение штурмовиков, и все это без лишнего риска для личного состава.

«Опыт есть у нас. Комплекс хорошо себя показывает. До пяти часов автономной работы на дальности до 25 километров, дневная камера на нем стоит и тепловизионная», - сказал офицер управления войск БПЛА Роман.

В зависимости от цели, бойцы выбирают подходящую модификацию РТК: с пулеметом, гранатометом или огнеметом. Массовое использование современной и проверенной робототехники призвано решать основную задачу: сохранение жизни и здоровья наших бойцов. Наземные РТК теперь могут помогать в выполнении самых разных боевых задач. Работы предстоит еще много, но бойцы группировки войск «Север» уже на передовой показывают, на что способны новые машины.

#робот #Военные медики #эвакуация #наш эксклюзив #РТК #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 