Военные медики освоили новейших роботов для эвакуации раненых

Военные медики учатся использовать новых роботов для эвакуации раненых. Занятия проводятся на полигонах в тылу зоны спецоперации. Необходимо погрузить раненого бойца, а дальше - управлять платформой при помощи джойстика. Роботы помогают и при штурме. На них устанавливают пулеметы и гранатометы. Оснащенные таким образом платформы способны уничтожать легкобронированную технику и живую силу противника.

«На линии боевого соприкосновения неоднократно себя показывали с хорошей стороны. То есть легко обслуживаются, достаточно мобильные, быстрые, удобно управляются», - рассказал командир медицинского взвода с позывным Цыган.

Непосредственно в момент транспортировки группа эвакуации может сконцентрироваться на контроле за небом: управлять РТК можно даже одной рукой - поэтому у медиков остается гораздо больше сил и времени на отслеживание обстановки вокруг. А чтобы разведка врага не перехватывала видеосигнал с самого комплекса, наши медики не боятся действовать по-старинке.

«Мы пользуемся им, как на поводке: то есть заклеиваем видеокамеры, чтобы нас невозможно было считать, где мы находимся и ориентиры какие-то. На удалении 30-40 метров он от нас едет, управляется. Раненый находится на носилках, ребята прикрывают воздух, ну и все, получается, что у нас достаточно безопасная эвакуация происходит», - объяснил Цыган.

Для эвакуации наземные РТК медики начали использовать не так давно: раньше комплексы, в основном, задействовали для подвоза медикаментов, продовольствия и боеприпасов на позиции. Но именно эта модификация зарекомендовала себя как надежная машина: конструкция комплекса позволяет проводить реанимационные мероприятия прямо во время транспортировки раненого. Техника действительно существенно увеличивает общие показатели выживаемости.

Все комплексы, которые поступают к нашим бойцам, сначала проходят долгие испытания на полигонах. Главное, чтобы техника хорошо себя показывала именно в условиях реальных боевых действий, поэтому над каждым новым РТК работают десятки разработчиков, инженеров и других специалистов. Получают обратную связь и от бойцов.

«В каждом случае нужно поддерживать очень плотную постоянную обратную связь. То есть конструкторы должны постоянно собирать информацию о том, как это работает в реальных условиях: что, какие замечания, недостатки, чтобы не прекращался процесс», - отметил военный медик Семен Паленский.

Роботизирвоанные комплексы на передовой помогают не только с эвакуацией раненых товарищей и снабжением наших позиций. Наземные РТК могут вести огонь, прикрывать продвижение штурмовиков, и все это без лишнего риска для личного состава.

«Опыт есть у нас. Комплекс хорошо себя показывает. До пяти часов автономной работы на дальности до 25 километров, дневная камера на нем стоит и тепловизионная», - сказал офицер управления войск БПЛА Роман.

В зависимости от цели, бойцы выбирают подходящую модификацию РТК: с пулеметом, гранатометом или огнеметом. Массовое использование современной и проверенной робототехники призвано решать основную задачу: сохранение жизни и здоровья наших бойцов. Наземные РТК теперь могут помогать в выполнении самых разных боевых задач. Работы предстоит еще много, но бойцы группировки войск «Север» уже на передовой показывают, на что способны новые машины.