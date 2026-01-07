Роскосмос показал снимок идущего на Москву аномального циклона

В Москве в пятницу выпадет больше половины месячной нормы осадков. Снежный покров местами вырастет до 45 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Мощные снегопады принесет балканский циклон «Фрэнсис». Его фото со спутников показал «Роскосмос». Этот циклон принес до 6 ведер дождевой воды на квадратный метр в Северную Македонию.

С его приходом в Москве прогнозируются аномальные снегопады. Вероятно, суточный рекорд осадков 1976 года будет побит. Снежный покров вырастет более чем в 1,5 раза. Местами могут образоваться полуметровые сугробы.

Температура воздуха понизится до -9...-12 градусов. Видимость ухудшится до нескольких сотен метров. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. За сутки выпадет до 33 миллиметров осадков, или 63% от нормы всего января.