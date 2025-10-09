NBC: Белый дом хочет активировать закон о подавлении бунтов 1807 года

Белый дом рассматривает вариант активации закона о подавлении восстаний 1807 года, дающего главе государства полномочия задействовать военные силы на территории США. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на источники.

Обсуждения по этому закону начались в начале второго срока Дональда Трампа в январе. Если изначально чиновники колебались относительно его целесообразности, то на данный момент эксперты детально разбирают сценарии и временные рамки потенциального внедрения. При этом помощники президента акцентируют: перед использованием закона следует полностью задействовать альтернативные методы урегулирования.

В прошлом этот закон широко применялся в 1960-е годы для охраны участников кампании за равные права и продвижения интеграции, а его последнее применение пришлось на 1992 год - по инициативе губернатора Калифорнии в ходе волнений в Лос-Анджелесе.

Текущие дебаты связаны с усилиями Трампа по отправке Национальной гвардии в города вроде Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда для борьбы с преступностью и защиты сотрудников ICE от протестующих.

Федеральный суд в Орегоне заблокировал отправку гвардейцев в Портленд. Решение об активации закона о восстаниях могло бы обойти ограничения закона, запрещающего войскам внутренние правоохранительные операции без специального разрешения.