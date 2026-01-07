«Грады» сожгли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Гришино и Белицкое

Подразделения группировки «Центр» ведут тяжелые бои в районе Гришино. Это северо-западнее Красноармейска, а также - в Белицком, на том же направлении. «Южная» группировка продвигается к Славянско-Краматорской агломерации - уничтожает живую силу и технику противника в районе, в том числе, Дружковки и Райского. По большим площадям работают «Грады». Они же являются приоритетными целями для противника. После потери Красноармейска, Димитрова и Родинского украинские формирования стараются сохранить свое присутствие в воздушном пространстве.

В это время наши подразделения широким фронтом оттесняют ВСУ в сторону, пока еще занятых неонацистами Славянска и Краматорска, Доброполья и Днепропетровской области. Тяжелые бои идут в районах населенных пунктов Гришино и Белицкое.

«Град - это вообще, я считаю, элита артиллерии. Больше поражение, по площади работает. Противник спешивается, отступает, вот, укрепляется на территории, но мы пробиваем их и они отступают», - рассказал старший офицер батареи Виталий Илькаев.

Менее чем за минуту «Град» может выпустить 40 реактивных снарядов 122-го калибра. Из-за своей мощи боевые машины в списке первых целей ВСУ.

«В один момент прилетел FPV-дрон. И вот он в паре метров от моей машины упал и разорвался. Ну, мы продолжили работать, как ни в чем не бывало. Отработали, все нормально, попали в цель и уехали», - вспомнил Илькаев.

На передовой бойцы 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии находятся с самого начала спецоперации. Как только приходят координаты целей, «Град» выезжает на место ведения огня. Много времени на развертывание не требуется. До пуска - пара минут. Боевая часть РСЗО «Град» направлена в сторону Днепропетровской области. Бойцы группировки «Центр» бьют по одной из лесополос, где засела живая сила ВСУ, накрывая огнем площадь в два футбольных поля.