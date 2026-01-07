Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.

«Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию», - сказал он.

Мерц также потребовал, чтобы молодые украинские граждане проходили военную службу в своей стране. На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение и всеобщая мобилизация, продлеваемые каждые три месяца. Весной 2024 года призывной возраст снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченно годных.

Все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь военный билет, военнообязанные - обновить данные в военкоматах. Мобилизация на Украине неоднократно критиковалась. Власти признавали, что она не покрывает потребности армии.

ТЦК недавно опубликовал статистику нападений на военкоматов. Она гласит, что с 2022 года конфликта четыре военкома были убиты гражданскими, а 272 подверглись нападению. В киевском областном ТЦК (аналог военкомата) назвали уклонистов «предателями» и «врагами» после нападений на сотрудников военкоматов.