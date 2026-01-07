МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в ЕС

Он также потребовал, чтобы молодые украинские граждане проходили военную службу в своей стране.
Дарья Ситникова 07-01-2026 09:25
© Фото: Christian Spicker, www.imago-images.de, Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.

«Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию», - сказал он.

Мерц также потребовал, чтобы молодые украинские граждане проходили военную службу в своей стране. На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение и всеобщая мобилизация, продлеваемые каждые три месяца. Весной 2024 года призывной возраст снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченно годных.

Все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь военный билет, военнообязанные - обновить данные в военкоматах. Мобилизация на Украине неоднократно критиковалась. Власти признавали, что она не покрывает потребности армии.

ТЦК недавно опубликовал статистику нападений на военкоматов. Она гласит, что с 2022 года конфликта четыре военкома были убиты гражданскими, а 272 подверглись нападению. В киевском областном ТЦК (аналог военкомата) назвали уклонистов «предателями» и «врагами» после нападений на сотрудников военкоматов.

#Украина #Зеленский #Европа #мерц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 