МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач рассказала, как не подорвать здоровье после Рождественского поста

Эксперт советует начинать с легкоусвояемых блюд и на время отказаться от жирной, острой и белковой пищи.
Ян Брацкий 07-01-2026 08:55
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Резкий возврат в привычному питанию после Рождественского поста чреват проблемами с желудочно-кишечным трактом. Об этом россиян предупредила врач Екатерина Кашух. Дело в том, что за время поста организм адаптируется к растительному и более легкому рациону. При этом, уверена специалист, изменяется активность пищеварительных ферментов. Поэтому выход из поста должен быть плавным.

«В первые дни после поста очень важно соблюдать умеренность в еде и не перегружать желудочно-кишечный тракт. Можно начать с легкоусвояемых блюд, например каш на разбавленном молоке», - посоветовала Кашух в интервью RT.

Белковую пищу эксперт рекомендует вводить в рацион постепенно. Сюда она относит мясные продукты и сложные углеводы. Лучше есть их на завтрак или обед, подчеркнула врач. Из мяса она рекомендует выбирать нежирные куски и готовить их без использования большого количества масла. Лучше использовать пароварку или духовку, уверена она.

Копченое, жирное и острое в первые дни после Рождественского поста лучше вообще не есть. Также стоит избегать переедания, напомнила Кашух. Очень часто это становится причинами различных заболеваний органов ЖКТ. Врач предложила россиянам есть небольшими порциями по несколько раз в день. Важно соблюдать питьевой режим, уточнила она. Достаточное количество чистой воды способствует пищеварению.

Накануне поздно вечером в Храме Христа Спасителя в Москве началось Рождественское богослужение. Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед началом литургии он обратился с пастырским словом к верующим. Он напомнил, что Господь остается с нами своим духом, учением и заповедями, силой своего слова.

#Рождество #здоровье #Диета #Пост
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 