Врач рассказала, как не подорвать здоровье после Рождественского поста

Резкий возврат в привычному питанию после Рождественского поста чреват проблемами с желудочно-кишечным трактом. Об этом россиян предупредила врач Екатерина Кашух. Дело в том, что за время поста организм адаптируется к растительному и более легкому рациону. При этом, уверена специалист, изменяется активность пищеварительных ферментов. Поэтому выход из поста должен быть плавным.

«В первые дни после поста очень важно соблюдать умеренность в еде и не перегружать желудочно-кишечный тракт. Можно начать с легкоусвояемых блюд, например каш на разбавленном молоке», - посоветовала Кашух в интервью RT.

Белковую пищу эксперт рекомендует вводить в рацион постепенно. Сюда она относит мясные продукты и сложные углеводы. Лучше есть их на завтрак или обед, подчеркнула врач. Из мяса она рекомендует выбирать нежирные куски и готовить их без использования большого количества масла. Лучше использовать пароварку или духовку, уверена она.

Копченое, жирное и острое в первые дни после Рождественского поста лучше вообще не есть. Также стоит избегать переедания, напомнила Кашух. Очень часто это становится причинами различных заболеваний органов ЖКТ. Врач предложила россиянам есть небольшими порциями по несколько раз в день. Важно соблюдать питьевой режим, уточнила она. Достаточное количество чистой воды способствует пищеварению.

Накануне поздно вечером в Храме Христа Спасителя в Москве началось Рождественское богослужение. Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед началом литургии он обратился с пастырским словом к верующим. Он напомнил, что Господь остается с нами своим духом, учением и заповедями, силой своего слова.